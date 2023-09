Allenamento Lazio, niente giorno di riposo: le ultime da Formello per quanto riguarda i biancocelesti

Cambio di programma per la Lazio di Maurizio Sarri, che nella giornata di domani avrebbe dovuto giovare del giorno libero senza allenamento.

Il tecnico ha ovviato per una punizione: oggi solita sgambata per chi non ha giocato, mentre nella giornata di domani i giocatori si troveranno a Formello per preparare il match con il Torino.