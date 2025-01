Allenamento Lazio, striscione della Nord: «Senza paura ragazzi». La carica dei tifosi verso il Derby

Allenamento Lazio, striscione della Curva Nord a caricare la squadra di mister Marco Baroni: il messaggio dei tifosi verso il Derby

Allenamento all’aperto per la Lazio, che si prepara con l’amore della sua gente ad affrontare il Derby con la Roma in programma domani sera e valido per l’ultima giornata del girone di andata.

Anche la Curva Nord si fa sentire, esponendo uno striscione che recita un chiaro messaggio: «Senza paura ragazzi, la Nord vi guarda le spalle». Clima rovente, cresce l’attesa per la super sfida.