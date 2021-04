Allenamento Lazio: ancora assenti Luis Alberto e Patric, premiato Radu

Secondo allenamento della Lazio, in vista della gara contro il Verona: ancora assenti Patric e Luis Alberto. Premiato Radu da Favalli

Secondo allenamento per la Lazio, nella settimana che precede l’appuntamento con il Verona. A Formello, mister Inzaghi ha diretto i suoi in una prima parte di lavoro atletico, per poi concentrarsi su alcune esercitazioni tattiche. Provato, ancora una volta, Adam Marusic come terzo di destra, mentre Caicedo corre spedito verso la maglia da titolare.

Ancora assenti in gruppo Patric – alle prese con il mal di schiena – e Luis Alberto, a riposo per curare al meglio la distorsione alla caviglia.

In mattinata, nel Centro Sportivo, è stato premiato – dal Presidente Lotito e da Beppe Favalli – Stefan Radu, per il record di presenze.