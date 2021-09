Allenamento Lazio: Lazzari da valutare, Sarri prova nuove soluzioni

Allenamento Lazio, Sarri lavora a ranghi ridotti: Vavro e Radu testati sulle corsie laterali, Lazzari da valutare per il Milan

Altro allenamento a ranghi ridotti per Sarri. In vista del prossimo impegno contro il Milan, il mister va avanti senza i Nazionali, assente anche Lazzari per il problema al polpaccio: nei prossimi giorni sarà valutato per capire se ce la farà contro i rossoneri.

Il tecnico mescola ancora le carte, impegnando Vavro e Radu sulle fasce, anche se Marusic si candida come titolare per la corsia di destra. Avanti ancora in tandem Pedro e Felipe Anderson che, alternandosi, sopperiscono a Muriqi ed Immobile.