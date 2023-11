Allenamento Lazio: la rifinitura anti-Feyenoord. Il report completo della seduta odierna della squadra di Sarri

Mancano sempre meno ore alla decisiva sfida della Lazio contro il Feyenoord in programma domani 7 novembre alle ore 21.00. La squadra capitolina è scesa in campo a Formello per la seduta di rifinitura.

Due gli assenti: Casale, out almeno un mese, e Marusic colpito duro alla caviglia nella gara contro il Bologna. Riscaldamento iniziale per i biancocelesti e poi scatteranno le prove tattiche.