Allenamento Lazio: doppia seduta a Formello, da valutare anche Lazzari

Allenamento Lazio: Sarri studia le alternative ad Immobile, da capire anche le tempistiche di recupero di Lazzari

Si svuota Formello a causa della sosta, ma Sarri sfrutta gli uomini a disposizione per iniziare a preparare la gara contro la Juventus. Il tecnico – non conoscendo ancora le tempistiche di recupero di Immobile – sta cercando la soluzione migliore per sopperire all’assenza del suo attaccante: Muriqi è impegnato col Kosovo, spazio quindi a Zaccagni e Pedro. L’ex Verona sta ritrovando la sua forma migliore e contro i bianconeri potrebbe ritagliarsi uno spazio importante. Out anche Lazzari: nonostante la lesione sia di grado medio-basso, la sua presenza resta in bilico.

L’appuntamento sui campi è per domani con una doppia seduta, in attesa che il gruppo torni al completo.