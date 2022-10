Allenamento Lazio, rifinitura terminata: ballottaggio Zaccagni-Felipe Anderson, c’è Gila

La Lazio ha svolto l’allenamento di rifinitura in vista della sfida di domani contro lo Sturm Graz in Europa League: Sarri medita alcuni cambi

La Lazio è scesa in campo in quel di Formello per preparare la sfida di domani contro lo Sturm Graz in Europa League.

I biancocelesti, nei classici primi 15 minuti aperti alla stampa, hanno cominciato con un classico torello per l’attivazione muscolare. Sarri ha praticamente il gruppo al completo: assente solo Casale. Successivamente la squadra ha cominciato un lavoro atletico agli ordini del prof. Losi. I portieri lavorano invece agli ordini di Grigioni e Nenci. In avanti è aperto il ballottaggio tra Felipe Anderson e Zaccagni nel tridente con Immobile e Pedro. Probabile turno di riposo per Milinkovic con Vecino insieme a Cataldi e Luis Alberto. In difesa c’è Gila in coppia con Romagnoli, davanti a Provedel, con Lazzari e Marusic sulle corsie.