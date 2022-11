Allenamento Lazio: Immobile lavora con il pallone. Le ultime da Formello

Allenamento Lazio: Immobile lavora finalmente con il pallone. Le ultime da Formello dopo la seduta odierna

Dopo il giorno di risposo concesso da Maurizio Sarri la Lazio è tornata ad allenarsi a Formello. Il gruppo è stato diviso in due tra chi ha giocato e non il derby. Insieme all’allenatore ci sono soltanto Gila, Patric, Kamenovic, Hysaj, Radu, Milinkovic, Marcos Antonio, Basic, Romero e Cancellieri.

Domani inizieranno le prove tattiche anti Monza, con sole 24 ore di tempo per preparare la sfida. Immobile sta continuando il lavoro a parte, oggi ha fatto qualche esercizio con il pallone ma la prudenza è sempre massima in casa Lazio. L’obiettivo è averlo in panchina contro la Juve.