Allenamento Lazio: Immobile in gruppo per le prove anti-Fiorentina. Sarri deciderà domani la formazione migliore da schierare col club toscano

Oggi pomeriggio a Formello era presente Immobile per le prove anti-Fiorentina della squadra, ovviamente l’attaccante è in attesa delle prossime valutazioni, ma oggi ha preso parte al riscaldamento con Vecino. Immobile punterebbe alla convocazione di domenica o al massimo sarà in panchina.

Il tridente, visto il successo col Milan, potrebbe essere di nuovo lo stesso: Pedro, Zaccagni, Felipe Anderson. Sulle fasce potrebbe essere chiamato Marusic, mentre Lazzari potrebbe ritornare titolare e a sinistra potrebbe schierare Hysaj. Non ci dovrebbero essere dubbi invece sul terzetto formato da Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto.