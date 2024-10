Allenamento Lazio, le ultime da Formello: Vecino lavora a parte

Allenamento Lazio, i biancocelesti sono a lavoro per preparare il match con la Juventus in programma sabato 19 ottobre

In mattinata la Lazio ha svolto un lavoro atletico al Centro Sportivo di Formello. Matias Vecino ha lavorato a parte ma sarà a disposizione per la gara con la Juventus in programma sabato 19 all’Allianz Stadium.

Nella giornata di ieri invece sono rimasti a riposo, per semplice gestione, Mario Gila e Nuno Tavares. Out ovviamente Manuel Lazzari che starà lontano dal terreno di gioco per circa un mese.