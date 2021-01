Allenamento Lazio: a Formello si lavora verso l’Atalanta

Allenamento Lazio: il giorno dopo il match contro il Sassuolo, i biancocelesti scendono in campo a Formello. Le novità

Il giorno dopo aver ottenuto 3 punti pesanti contro il Sassuolo, la Lazio scende in campo per l’allenamento. A Formello, i biancocelesti si sono ritrovati in mattinata. Nel mirino c’è già la sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Come si legge nel report biancoceleste: «Lavoro di scarico per i protagonisti di Lazio-Sassuolo, seduta completa per il resto della rosa. Al termine di un riscaldamento atletico, la squadra ha svolto delle esercitazioni sul possesso palla. La seduta si è conclusa con una serie di combinazioni e tiri in porta. Nella giornata di domani è previsto l’allenamento di rifinitura».