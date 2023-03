Allenamento Lazio: seduta mattutina per la squadra a Formello. Ecco il report sull’allenamento mattutino degli uomini di Sarri

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica l’allenamento mattutino della squadra biancoceleste. Ecco il report:

COMUNICATO– «Allenamento mattutino per la Prima Squadra della Capitale che, quest’oggi, è scesa in campo presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:00. La squadra ha svolto un allenamento in due gruppi: i difensori hanno dato vita ad un lavoro tattico incentrato sulla linea difensiva. Anche centrocampisti e attaccanti hanno svolto una seduta tattica, focalizzata su passaggi e tiri in porta. Nel pomeriggio di oggi, alle ore 15:30, è prevista un’altra seduta»