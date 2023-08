Allenamento Lazio: seduta tattica per gli uomini di Sarri. Ecco il report completo. Di seguito tutti i dettagli

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica l’allenamento mattutino di oggi della squadra biancoceleste. I dettagli:

Seduta breve, la prima scattata intorno alle 10.30. È rimasto a riposo Luis Alberto (gestione), ai box c’è ancora Akpa Akpa, colpito duro alla caviglia destra durante il ritiro. L’ivoriano è fermo da un paio di settimane. Conferma in gruppo per Cataldi, già ieri con i compagni: ha smaltito il risentimento muscolare accusato nell’ultima amichevole di Auronzo contro gli sloveni dell’NK Bravo. La seconda sgambata è prevista alle 18, poi domani mattina la squadra partirà per il test contro l’Aston Villa, in programma giovedì. Volo intorno alle 10, la rosa svolgerà la rifinitura in Inghilterra.

COMUNICATO– «Allenamento mattutino per la Lazio che quest’oggi si è ritrovata presso il Centro Sportivo di Formello a partire delle ore 10:00. Dopo una prima fase di riscaldamento muscolare, i ragazzi di Sarri hanno effettuato un lavoro dedicato alla forza esplosiva per poi svolgere ampie fasi tattiche con il gruppo diviso per reparti».