Allenamento Lazio, a Formello assenti Immobile e Pedro

Allenamento Lazio, assenti a Formello per la ripresa degli allenamenti Pedro e Immobile. Per gli altri seduta di scarico

Stamattina la ripresa degli allenamenti, domani una giornata di relax e poi dritti verso la gara dell’Olimpico. A Formello, la Lazio si ritrova per la seduta di scarico, mentre Sarri fa il bilancio dei disponibili: Immobile ancora non si vede in campo; così come è assente Pedro, tornato ieri dopo il lungo stop per il problema al polpaccio.

La sessione so è svolta con il gruppo diviso in due: da una parte chi ha giocato, dall’altra i subentrati e chi è rimasto in panchina impegnati con un classico torello e la partitella a campo ridotti. A questi ultimi, si è unito anche Bertini direttamente dalla Primavera.