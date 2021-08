Allenamento Lazio, seduta prettamente tecnica, Correa in gruppo

Allenamento Lazio, seduta pomeridiana all’insegna della tecnica: tanto lavoro col pallone in vista dello Spezia

SEDUTA POMERIDIANA

La Lazio ha ripreso la preparazione con la seconda seduta di giornata per continuare a preparare in vista della gara di sabato alle 18:30 contro lo Spezia. La squadra ha iniziato con un’attivazione muscolare diversa dal solito: una partitella con le mani nelle quali si poteva segnare solo di testa. I portieri hanno lavorato a parte con Grigioni e Nenci. Correa e Cataldi regolarmente in gruppo.

È terminata da poco la prima delle due sedute giornaliere per la Lazio di Maurizio Sarri, che ha diretto l’allenamento mattutino in vista della sfida contro lo Spezia. Il tecnico ha diviso la squadra in due, da una parte i calciatori difensivi, dall’altra quelli offensivi. Le indicazioni maggiori arrivano da Luiz Felipe, ieri a riposo e oggi a lavoro con carichi differenti.

Gestione della condizione per il difensore, così come per Cataldi e Pedro. Il primo è tornato da poco, il secondo, pur avendo nelle gambe pochissimi allenamenti è stato impiegato dal primo minuto contro l’Empoli. Ok Marusic, che già ieri si era allenato regolarmente in gruppo. Appuntamento nel pomeriggio per la seconda seduta di giornata.