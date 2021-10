Allenamento Lazio: seduta di scarico per la squadra

Allenamento Lazio: dopo il match di ieri contro il Marsiglia, seduta di scarico per la squadra biancoceleste

Dopo il match di ieri contro il Marsiglia, seduta di scarico per la squadra biancoceleste in quel di Formello. Si inizia a pensare al match di domenica con il Verona, in programma alle 15.

In campo i giocatori che ieri non sono partiti titolari. La seduta ha preso il via con un torello a solo un tocco, per poi passare a un lavoro tecnico, concentrato soprattutto su un scambio veloce. Spicca, tra i titolari, un lavoro particolare di Basic, impegnato in una corsa intorno al campo. Per il resto lavoro in palestra e scarico per chi ha giocato dal 1′.

La seconda parte del lavoro si è svolta con cross, inserimenti e conclusioni in porta. La seduta si è conclusa con una serie di partitelle a campo ridotto.

Nella giornata di domani è prevista la seduta di rifinitura in vista di Verona-Lazio.