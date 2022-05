Allenamento Lazio: arrivano le prove tattiche, ma Pedro e Immobile...

Prime prove tattiche in allenamento per la Lazio al centro sportivo di Formello. La sfida con la Juventus si avvicina

Prime prove tattiche in allenamento per la Lazio al centro sportivo di Formello. La sfida con la Juventus si avvicina, seppur ancora a piccoli passi. Assenti anche oggi Immobile e Pedro. Entrambi sono in forte dubbio per lunedì sera, ma i prossimi giorni faranno chiarezza.

I calciatori biancocelesti, dopo una prima fase di potenziamento atletico e muscolare, hanno svolto una partitella a campo ridotto con l’ausilio delle sponde. La seduta si è conclusa con alcune esercitazioni tattiche divise per reparti. Domani allenamento pomeridiano.