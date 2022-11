Lazio, settimana di lavoro senza i Nazionali: il programma

Giorni di lavoro in quel di Formello per la Lazio, che si allenerà senza i giocatori impegnati con le Nazionali

Giorni di lavoro in quel di Formello per la Lazio, che si allenerà senza i giocatori impegnati con le Nazionali. Da valutare inoltre le condizioni di Lazzari e Zaccagni.

Dopo i due giorni di riposo, domani Sarri ritroverà la squadra. Come sottolineato da Il Tempo, oltre a Milinkovic e Vecino, che andranno ai Mondiali, ci sono altri cinque laziali: Provedel (Italia), Cancellieri (Italia Under 21), Gila (Spagna Under 21), Hysaj (Albania) e Marusic (Montenegro). Sabato ci sarà poi il rompete le righe. Ci si ritroverà a fine novembre, anche se andrà ancora decisa la sede per un mini ritiro di dieci giorni: difficile la Turchia, dopo quanto accaduto a Istanbul, e la Spagna. Prende sempre più corpo l’ipotesi di restare a Formello.