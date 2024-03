Allenamento Lazio, continuano le prove della difesa a 3. Ma Tudor pensa ad un altro modulo per la Juve. Le ultime

La Lazio ha terminato un’altra giornata di allenamenti sotto la guida di Igor Tudor. La seduta pomeridiana è stata caratterizzata da un ampio lavoro tattico che ha nuovamente visto protagonista il 3-4-2-1. L’unica variazione rispetto ai giorni precedenti è stato il cambio di posizione di Felipe Anderson e Pedro: il brasiliano è stato provato come esterno di sinistra, mentre lo spagnolo ha agito alle spalle della punta nel ruolo di trequartista.

L’allenatore biancoceleste, però, starebbe pensando ad un passaggio al 4-2-3-1 per non stravolgere immediatamente gli ingranaggi della squadra in vista della Juventus. In questa ottica saranno decisivi i prossimi allenamenti, soprattutto le sedute che si svolgeranno dopo il rientro dei nazionali.