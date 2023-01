Allenamento Lazio: Lazzari titolare contro il Milan all’Olimpico dopo la squalifica. Il giocatore torna a disposizione di Sarri

Dopo il successo in Coppa Italia contro il Bologna, la Lazio pensa alla gara di campionato contro il Milan di Pioli. Oggi seduta di scarico in palestra per i giocatori che hanno giocato ieri dal primo minuto, per il resto della squadra invece lavoro fisico e tattico.

Assenti per infortunio: Gila e Immobile, mentre Lazzari torna a disposizione del tecnico capitolino dopo la squalifica pronto a riprendersi il posto a destra, verso il ritorno in campo anche Casale e Marusic, nonostante la buona prestazione di Patric e Hysaj.