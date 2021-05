Allenamento Lazio, Inzaghi ha scelto Hoedt. Leiva e Lulic confermati

Mattinata di rifinitura in casa Lazio in vista del match di domani contro il Genoa: ecco il report dell’allenamento

A meno di 24 ore dal match con il Genoa, in quel di Formello è stata giornata di lavoro, di allenamento e di rifinitura. E in casa Lazio, in vista della sfida contro i rossoblu sono arrivate delle importanti conferme.

LE SCELTE – Infatti, come si era già intuito negli scorsi giorni, Inzaghi ha scelto Wesley Hoedt. Sarà dunque l’olandese a posizionarci al centro della difesa e a prendere il posto dello squalificato Acerbi. Al suo fianco agiranno Marusic e Radu. Conferme anche a centrocampo, con Lulic che agirà sulla sinistra, vincendo ancora una volta il ballottaggio con Fares. Ok Lucas Leiva, che per il terzo giorno ha lavorato in gruppo. Le condizioni del brasiliano dunque hanno rassicurato il tecnico biancoceleste, pronto a puntare ancora su di lui. In avanti ancora Correa e Immobile, vista la quasi certa indisponibilità di Caicedo, alle prese con la fascite plantare.