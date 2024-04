Allenamento Lazio, giornata di riposo per i biancocelesti: le ultime da Formello. Da domani si inizierà a preparare la trasferta di Genoa

Come riportato da Il Corriere dello Sport, dopo la seduta di scarico di ieri, oggi la Lazio si concederà un giorno di riposo. La speranza è di ricaricare le batterie e di recuperare qualche infortunato in vista del match contro il Genoa in programma venerdì 19 aprile alle ore 18:30. Tudor dovrà fare i conti anche con Castellanos, uscito acciaccato dalla sfida contro la Salernitana.