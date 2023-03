Allenamento Lazio: domani la ripresa a Formello alle ore 15:30. Domani la squadra svolgerà la prima seduta di allenamento in questa nuova settimana

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica la ripresa degli allenamenti della squadra programmata per domani. Di seguito il comunicato :

COMUNICATO– «Da domani la Prima Squadra della Capitale inizierà a pensare a Monza-Lazio. Dopo la vittoria nel derby e le quarantott’ore di riposo concesse dal mister, la formazione biancoceleste domani tornerà in campo e svolgerà la prima seduta di allenamento in questa nuova settimana. In particolare, i biancocelesti torneranno in campo a partire dalle ore 15:30. Sarà possibile seguire la seduta su Lazio Style Channel, 233 di Sky, su Lazio Style Radio 89.3 FM»