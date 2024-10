Allenamento Lazio, OGGI la ripresa a Formello: Baroni PREPARA la sfida contro il Nizza. Il punto sulle condizioni di Patric e Gigot

Come riportato da Il Messaggero, dopo la giornata di riposo concessa da Baroni, oggi la Lazio torna a lavoro a Formello per cominciare a preparare il match di Europa League contro il Nizza in programma giovedì alle 18:45.

La seduta comincerà alle 17:30 e sarà decisiva per capire le condizioni di Patric e Gigot: il primo sta cercando di smaltire l’affaticamento muscolare all’adduttore della coscia destra, mentre il francese ha seguito un intenso programma utile per ritrovare la miglior condizione e punta a tornare in gruppo nei prossimi giorni.