Allenamento Lazio: le ultime indicazioni da Formello su Immobile. Il capitano biancoceleste dovrebbe essere in panchina

Seconda seduta in gruppo di fila per Ciro Immobile. Oggi il capitano della Lazio, a differenza di quanto accaduto ieri, ha completato tutto l’allenamento. Al massimo con la Fiorentina andrà in panchina, sarebbe troppo rischioso un impiego dall’inizio.