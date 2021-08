Allenamento Lazio: seduta pomeridiana a tre giorni dalla gara contro l’Empoli, Felipe Anderson regolarmente in gruppo

La Lazio si è ritrovata in quel di Formello per la seduta pomeridiana, l’unica della giornata. La squadra ha continuato la preparazione in vista della prima giornata di campionato, quella di sabato 21 agosto alle 20:45 contro l’Empoli. Il gruppo ha cominciato il lavoro con un classico esercizio di attivazione muscolare sotto gli occhi del prof. Losi con Felipe Anderson e Luiz Felipe regolarmente in gruppo, a differenza di Cataldi e Patric oggi ssenti. I portieri sono stati impegnati in esercizi specifici sulla reattività con Grigioni e Nenci.

Terminata la parte atletica, la squadra ha svolto una partitella a campo ridotto con un occhio alla gara di sabato. Sarri ha provato alcuni schemi puntando sul tandem Felipe Anderson-Immobile. Ritmi molto alti durante tutta l’esercitazione, con gli uomini di Sarri che sono sembrati veramente molto pimpanti dal punto di vista fisico. La partitella è stata divisa in 6 tempi ed è terminata 2-2. Al fischio finale della stessa la seduta, veramente molto intensa, è terminata.