Allenamento Lazio, Luis Alberto in gruppo. Tre a riposo

Allenamento Lazio, esercitazioni tattiche nel pomeriggio: il report della sessione di allenamento. Luis Alberto regolarmente in gruppo

Tornata in campo la Lazio, che continua la preparazione in vista della sfida di campionato contro la Juventus.

Ecco il report della sessione pomeridiana.

COMUNICATO- Al termine di una iniziale messa in moto di carattere muscolare, i biancocelesti si sono dedicati ad una serie di esercitazioni tattiche in preparazione del match contro la Juventus, in programma sabato 16 settembre alle ore 15:00. Una partitella a campo ridotto, infine, ha concluso la seduta.

Sarri ha aggregato parecchi giovani della Primavera ((Renzetti, Bedini, Petta, Marini, Napolitano, Di Tommaso, Saná Fernandes). Ancora a riposo Luca Pellegrini, Vecino e Pedro. I tre dovrebbero tornato in gruppo all’inizio della prossima settimana. Sarri ha testato ancora il centrocampo Guendouzi, Rovella, Luis Alberto (regolarmente in gruppo dopo la seduta in palestra del mattino). Il tecnico vuole accelerare l’inserimento dei nuovi.