Allenamento Lazio: doppia seduta per i biancocelesti. Ritorno in gruppo di Luis Alberto. Ecco il report completo



Giornata di doppia seduta per la Lazio oggi. La prima seduta ha regalato il ritorno in gruppo di Luis Alberto, ieri rimasto a riposo per il risentimento muscolare all’adduttore accusato durante l’amichevole con il Girona. Non sono mai scattati allarmi relativi alle sue condizioni. Lo spagnolo ha svolto la sgambata mattutina. È rientrato negli spogliatoi giusto qualche minuto prima dei compagni.

Aggregati al gruppo Isaksen e Kamada, quest’ultimo abile e arruolato, oggi si è staccato soltanto quando sono iniziate le prove, dedicandosi al lavoro atletico. Come il danese potrebbe trovare spazio dalla panchina domenica a Latina. In infermeria, oltre ad Akpa Akpro (in uscita), ci sono i soliti Pedro (dolore alla caviglia), Hysaj (infiammazione al tendine d’Achille) e Marcos Antonio (problema muscolare alla coscia destra). A riposo anche Cancellieri, che ieri aveva interrotto in anticipo l’allenamento per un fastidio al flessore.