Allenamento Lazio, doppia seduta per i biancocelesti: il report delle sessioni odierni

Giornata di allenamento per Lazio, con una doppia seduta tra mattino e pomeriggio per i biancocelesti.

Ecco il report ufficiale della società:

REPORT- Doppia seduta in archivio per la Lazio. L`allenamento mattutino è stato caratterizzato da un lavoro atletico e dalla successiva divisione del gruppo tra difensori e centrocampisti e attaccanti.Nel pomeriggio invece, dopo un inziale riscaldamento, la squadra ha lavorato in maniera collettiva con un focus sulla forza. La seduta è terminata con una partitella a campo ridotto vinta dai biancocelesti.