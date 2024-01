Allenamento Lazio, doppia seduta per i biancocelesti: il report sulla sessione odierna pubblicato dallo società

Doppia seduta di allenamento per la Lazio di Maurizio Sarri, che si sta preparando per il match di campionato contro l‘Udinese.

Ecco il report ufficiale pubblicato dalla società.

REPORT- Doppia seduta in archivio per la Lazio. L`allenamento mattutino è stato caratterizzato da un lavoro tattico e dalla successiva divisione del gruppo tra difensori e centrocampisti e attaccanti. Nel pomeriggio invece, dopo un inziale riscaldamento, la squadra ha lavorato in maniera collettiva sulla tattica in vista della gara contro l`Udinese. I biancocelesti torneranno a lavorare alle 15:00 di domani.

Assente alla seduta di quest’oggi il terzino Elseid Hysaj.