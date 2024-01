Allenamento Lazio, doppia seduta di ripresa per i biancocelesti. Il report della giornata odierna

Giornata di ripresa per la Lazio, che inizia la sua preparazione al match contro l’Atalanta.

Ecco il report della doppia sessione:

REPORT- Doppia seduta in archivio per la Lazio. L`allenamento mattutino è stato caratterizzato da un lavoro tattico e dalla successiva divisione del gruppo tra difensori e centrocampisti e attaccanti. Nel pomeriggio invece, dopo un inziale riscaldamento, la squadra ha lavorato in maniera collettiva sulla tattica in vista della gara contro l’Atalanta. I biancocelesti torneranno a lavorare alle 15:00 di domani