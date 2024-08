Allenamento Lazio, Baroni CONCEDE un giorno di riposo: lunedì la RIPRESA. Il programma del club biancoceleste

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Frosinone, mister Baroni ha deciso di concedere la domenica libera ai suoi giocatori. Infatti, la ripresa degli allenamenti è prevista per lunedì a Formello, per preparare al meglio l’amichevole di mercoledì contro il Southampton.

Potrebbero rivedersi i due infortunati Mario Gila e Nuno Tavares, i quali stanno correndo verso il recupero. Castrovilli, invece, sta seguendo il programma personalizzato per ritrovare la forma migliore nella speranza di vederlo presto in campo.