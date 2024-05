Allenamento Lazio, domani altra seduta per i biancocelesti a Formello, in avvicinamento al match contro il Monza di sabato

Altra giornata di allenamento per la Lazio di Igor Tudor, che lavora in maniera intensa per preparare al meglio la sfida di sabato pomeriggio contro il Monza.

Domani è prevista una nuova sessione di allenamento per i biancocelesti, prevista e programmata per il pomeriggio.