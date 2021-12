Allenamento Lazio: corsa per Immobile, prove tattiche anti Galatasaray

Allenamento Lazio, sospiro di sollievo per Immobile: l’attaccante oggi ha svolto una corsa con gli scarpini

Sui campi di Formello, gli occhi sono stati tutti per Immobile. L’attaccante della Lazio aveva rinunciato al secondo tempo della gara contro la Sampdoria per il dolore al ginocchio, lo stesso che ha tenuto Sarri col fiato sospeso fino all’esito degli esami. Oggi Ciro ha infilato gli scarpini impegnandosi con una corsa e scacciando così ogni ipotesi di infortunio grave: il fastidio ha interessato il collaterale, ma non lo obbliga ad un lungo stop. Il giocatore resta comunque in dubbio per l’appuntamento di giovedì contro il Galatasaray: da una parte c’è la necessità di vincere e superare il girone al primo posto; dall’altra serve cautela.

Domani sarà già tempo di rifinitura e mister Sarri ha iniziato le prove tattiche riproponendo Pedro in vesrione di falso nueve con Felipe Anderson e Zaccagni alle sue spalle. Le prossime ore saranno decisive per capire le condizioni di Immobile ed, eventualmente, il suo impiego.