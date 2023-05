Allenamento Lazio: Cataldi sorprende. Le ultime sul centrocampista. Ecco il report dell’allenamento odierno della squadra

Dopo i 2 giorni di riposo la Lazio ha ripreso gli allenamenti a Formello in vista della sfida con l’Empoli. Danilo Cataldi era in gruppo alla ripresa dei lavori nel centro sportivo stamattina ha partecipato all’allenamento (prove tattiche comprese), salvo poi saltare la partitella a spazi ridotti. Ci sono speranze di convocazione per la sfida di sabato con l’Empoli. Era destinato a rientrare direttamente ad Auronzo, con la squadra già in Champions sembrava escluso un recupero per le giornate conclusive. Oggi invece il giocatore ha risposto presente. Verrà valutato da qui alla rifinitura di venerdì. Sicuramente out, invece, è Marusic, il giocatore si è operato di ernia inguinale prima della partita con la Cremonese. Tutti gli altri sono a disposizione del tecnico Sarri.