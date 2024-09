Allenamento Lazio: Baroni recupera Gila, seconda sgambata per Gigot: il REPORT completo. Tutti i dettagli

Secondo giorno di lavoro per la Lazio. Le prove tattiche anti-Verona scatteranno la settimana prossima così come le riflessioni sulla formazione da schierare alla ripresa.

Nel frattempo Baroni recupera Gila, rientrato dalla lesione muscolare, e di Pellegrini, che alla vigilia della trasferta di Udine era rimasto coinvolto in un incidente stradale riportando una ferita lacero contusa alla tibia. Per Gigot seconda sgambata con i nuovi compagni, mentre in campo – a differenza di ieri – non si è visto Pedro.