Allenamento Lazio, squadra di nuovo al servizio di Baroni: le ultime da Formello

Allenamento Lazio, oggi la squadra di Baroni si è ritrovata a Formello dopo due giorni di riposo. Assenti i giocatori partiti con le Nazionali

Oggi, dopo due giorni di riposo in seguito alla vittoria contro l’Empoli, la Lazio è tornata ad allenarsi a Formello. Assenti i giocatori partiti per le sfide con le proprie Nazionali, mister Baroni sta lavorando con chi è rimasto a Roma.

Fuori Lazzari per infortunio, mentre Vecino è ancora a riposo dopo l’affaticamento accusato contro il Nizza. Gigot, invece, sfrutterà la sosta per ritrovare la condizione migliore e per farsi trovare pronto sia in Europa League che in campionato. Alla ripresa del campionato ci sarà la Juventus.