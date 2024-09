Allenamento Lazio, Baroni CONVINTO e doppia seduta CANCELLATA: stop per un difensore. Le ultime da Formello

Nella giornata di ieri era prevista una doppia seduta per la Lazio, ma, come riportato da Il Messaggero, mister Baroni è rimasto soddisfatto dall’intensità mostrata durante la mattina e ha deciso di cancellare l’allenamento pomeridiano.

L’unico assente è stato Hysaj (inutilizzabile a causa dell’esclusione da tutte le liste), mentre Luca Pellegrini ha abbandonato in anticipo la seduta per un problema al collo. Questa mattina alle ore 11 si tornerà in campo per preparare il match con il Verona.