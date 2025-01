Allenamento Lazio, un assente a sorpresa per Baroni: possibile convocazione di un Primavera per il derby

Allenamento Lazio, la seduta di questa mattina ha regalato delle novità in vista del derby della Capitale in programma domenica sera

Questa mattina la Lazio ha svolto la seduta di allenamento a due giorni dal derby della Capitale contro la Roma. Baroni ha dovuto fare i conti con un assente a sorpresa: Castrovilli, ai box per influenza.

Sembra confermata la presenza di Dele-Bashiru al fianco di Guendouzi e Rovella, con conseguente panchina per Boulaye Dia. Domani mattina, invece, verranno valutati Lazzari e Noslin, mentre Basic e Hysaj corrono verso il cambio in lista e la convocazione per il derby. Oggi è stato aggregato anche il difensore della Primavera Bordon: Baroni sta pensando di portarlo in panchina.