Allenamento Lazio, CAMBIO di programma per Baroni: ecco QUANDO la squadra tornerà ad allenarsi. Le ultime da Formello

Mister Baroni sta lavorando a Formello con la rosa incompleta a causa della sosta per le Nazionali. Infatti, sono otto i giocatori chiamati per gli impegni con il proprio Paese. Proprio per questo motivo l’allenatore della Lazio ha deciso di effettuare un cambio nella programmazione degli allenamenti.

La ripresa era inizialmente prevista per martedì pomeriggio, con due giorni di riposo per la squadra (oggi e domani), ma l’assenza dei Nazionali ha spinto Baroni a spostare la ripresa a mercoledì pomeriggio.