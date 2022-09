Allenamento Lazio, ancora out Pedro. Marcos Antonio spera

Allenamento Lazio, giornata di rifinitura prima della gara contro il Verona: ancora out Pedro, , Marcos Antonio si candida

Giornata di rifinitura in quel di Formello: domani la Lazio sfiderà il Verona e Sarri ha studiato i suoi per scegliere l’undici migliore da mandare in campo. Tra i presenti, però, non si è visto Pedro: lo spagnolo ha già saltato l’appuntamento di giovedì e, con grande probabilità, guarderà il match dalla tribuna anche domani.

Nessuna preoccupazione per Romagnoli, invece, che si è aggregato al resto dei compagni per l’intera seduta: il numero 13 dovrebbe amministrare la difesa dal primo minuto in coppia con Patric, affiancati da Marusic e Lazzari.

Dal blocco dei titolari può partire anche Marcos Antonio – che prenderebbe il posto di Cataldi, fermato dal Giudice Sportivo – in mezzo a Milinkovic e uno tra Basic e Vecino, con Luis Alberto pronto a subentrare.

Nessun dubbio davanti dove sarà riconfermato il terzetto Felipe Anderson–Immobile–Zaccagni.