Allenamento Lazio, Baroni SORRIDE! LUI recupera per il Venezia, le ULTIME da Formello

Allenamento Lazio, Marco Baroni, tecnico dei biancocelesti, può sorridere in vista del Venezia: Nuno Tavares recuperato

Buone notizie da Formello dall’allenamento odierno della Lazio a pochi giorni dall’esordio in campionato contro il Venezia. Marco Baroni può sorridere: oltre a Rovella, recuperato già dalla seduta di ieri, è tornato disponibile anche Nuno Tavares.

Il terzino biancoceleste viaggia verso la convocazione per la sfida contro i lagunari. Gestito invece Gila, non è ancora al meglio. Le prossime sedute saranno dunque decisive per capire gli undici che sceglierà l’ex Verona per l’esordio in campionato.