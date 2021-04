Allenamento Genoa: i rossoblù mettono la Lazio nel mirino – FOTO

Allenamento Genoa: i rossoblù scendono in campo in vista della Lazio. Il report del club rossoblù verso i biancocelesti – FOTO

In casa Genoa si comincia a pensare alla Lazio. Per il match di domenica alle ore 12.30, i rossoblù sono scesi oggi in campo. Come si vede sui canali ufficiali del club, la squadra ha lavorato agli ordini di Ballardini.

Palestra, corsa e poi partitella per il Grifone.