Dopo il giorno di riposo, oggi pomeriggio riprenderanno gli allenamenti in quel di Formello. In casa Lazio, come sottolineato dal Corriere della Sera, sono ben tre giocatori da valutare.

Da verificare le condizioni di Patric, che in Germania non ha mai lavorato a causa di un problema al ginocchio. Da verificare anche le situazioni di Acerbi e Akpa Akpro, non aggregati al resto del gruppo e rimasti ad allenarsi al centro sportivo biancoceleste.