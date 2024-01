Allenamenti Lazio, il programma di lavoro in vista del derby di Coppa Italia

Allenamenti Lazio, questa mattina il club riprende a Formello ad allenarsi per preparare la stracittadina di mercoledì sera

Neanche il tempo di metabolizzare la vittoria di ieri pomeriggio con l’Udinese, che la Lazio deve subito fare i conti con il derby con la Roma di mercoledì. La squadra si ritroverà questa mattina agli ordini di Sarri per iniziare a preparare la stracittadina di Coppa Italia, con una doppia seduta ossia una alle 11 e una alle 15.

Sarri dovrà risolvere due grattacapi, ossia la presenza in dubbio di Luis Alberto e Immobile con lo spagnolo in leggero vantaggio sul bomber. Entrambi però verrebbero convocati in modo simbolico, visto che sono fermi dalla gara con l’Empoli, mentre da valutare ci sono Isaksen e Zaccagni.