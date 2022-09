Allegri: «Mi mancavano le voci sull’esonero. La squadra gioca bene»

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Monza. Le parole sul possibile esonero

IN QUESTI GIORNI SI E’ SENTITO IN DISCUSSIONE – «No, mi mancava il fatto di Allegri esonerato. Mi mancava, era una mancanza che sentivo. Sono molto contento di questo. Con la società parliamo tutti i giorni in modo sereno, analizziamo. Io devo sempre delle spiegazioni alla società. Bisogna pensare solo a lavorare, rimanere sereni perché possiamo solo migliorare».

SI SENTE RESPONSABILE – «Io sono responsabile, però hai letto male mi dispiace dirlo e non siamo qui a sindacare. Lei sta vedendo una cosa all’opposto di quanto scritto da Sconcerti. Non sono qui a sindacare perché io sono pratico. Ho mai avuto tutti i giocatori a disposizione? No. La squadra sta facendo bene? Sì, nelle condizioni in cui siamo. E’ inutile stare a sindacare le cose. Nel calcio c’è un vecchio detto che mi fa sorridere: se vinci sei un bravo ragazzo, se perdi…».