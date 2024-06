Allegri Lazio, Caputi SICURO: «Idea SUGGESTIVA ma Lotito deve scegliere così»

Allegri-Lazio, Massimo Caputi, noto giornalista, ha parlato del possibile arrivo del livornese in biancoceleste: le dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Massimo Caputi ha dichiarato:

PAROLE – «Interessante vedere quale sarà la scelta della Lazio. Personalmente trovo quella di Allegri una candidatura suggestiva, ma credo che Baroni è un allenatore che ha fatto benissimo e meriterebbe di cimentarsi in una piazza importante. Poi per quello che è il modo di agire della Lazio, mi sento di dire che è anche il profilo più giusto per avere la possibilità di far crescere dei giocatori e far giocare bene la squadra. Conceição è anche una bella suggestione, così come Klose, ma Allegri è Allegri. Non so se però il toscano sia il profilo giusto per la Lazio. Credo che nella Lazio di Lotito il punto centrale è il presidente. Ora ha degli impegni che forse lo distraggono e non può essere focalizzato sulla Lazio come era prima. E’ importante la scelta dell’allenatore, perché serve uno che permette alla società di valorizzare quelli che ha e prendere giocatori non top ma magari 10 milioni ma che hanno prospettive di crescita. Anche in altre piazze si storce la bocca per il nome di un tecnico, ma il club non deve decidere in base all’umore dei tifosi».