Allegri nella conferenza stampa alla vigilia di Chelsea Juve, è tornato a parlare della sfida contro la Lazio. Ecco le sue parole:

«Dobbiamo migliorare la fase realizzativa, creiamo situazioni importanti e sbagliamo nell’ultimo passaggio. A Roma abbiamo rischiato non chiudendo le azioni e prendendo contropiedi. Abbiamo fatto 18 gol e subiti 15, dobbiamo trovare più gol come squadra. Bisogna essere più bravi con le piccole e avere serenità senza fretta nel cercare il risultato. Sabato a Roma dovevamo fare più gol e invece ne abbiamo fatti due su rigore. I presupposti per creare le azioni ci sono, andrà a migliorare sicuramente questa cosa»

