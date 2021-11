Allegri ha parlato del potenziale biancoceleste e delle qualità di Sarri, nella propria conferenza stampa di vigilia

Massimiliano Allegri, durante la conferenza stampa di vigilia del match contro la compagine laziale, ha parlato della qualità dei suoi avversari e del tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri. Ecco le parole dell’allenatore bianconero:

«I dati parlano chiaro, Lazio e Juventus si sono divisi i trofei negli ultimi anni, perciò ci aspetta sicuramente una partita difficile, in casa loro. Dovremo essere in grado di contenere i nostri avversari, Sarri ha a disposizione giocatori di grandissimo talento e la sua impronta inizia a fuoriuscire. Sarri è un grandissimo allenatore, e l’ultimo scudetto della Juventus ha la sua firma, e questo è un dato. Juve non allenabile? Non credo esistano squadre simili, ma non sono parole mie, non saprei come commentare, senza pensare inoltre che la rosa è differente da quella di due anni fa.»

