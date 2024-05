Allegri, CLAMOROSO scenario! Rischia l’esonero immediato, cosa succede

Allegri, lo scenario è clamoroso: il tecnico livornese rischia l’esonero immediato dopo la reazione al termine della finale di Coppa Italia

Emanuele Gamba de La Repubblica, su TvPlay, ha parlato del post partita di Massimiliano Allegri. La rivelazione del giornalista all’indomani di Atalanta–Juve.

LICENZIAMENTO ALLEGRI – «La Juventus starebbe ragionando sul licenziamento per giusta causa nei confronti di Allegri dopo quanto accaduto nella finale di Coppa Italia».

Si attendono novità nelle prossime ore per un rapporto che sembra essersi ormai definitivamente incrinato nonostante il ritorno in Champions League e la vittoria di ieri in Coppa Italia dopo aver eliminato in semifinale la Lazio di Igor Tudor.